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İŞKUR'dan 2,3 Milyon İş Arayanla Kariyer Görüşmesi

İŞKUR, iş arayan 2,3 milyon kişiyle görüşerek kariyer planlamalarına destek sağladı ve işverenlere nitelikli eleman teminini kolaylaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 11:07, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 11:08
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İŞKUR'dan 2,3 Milyon İş Arayanla Kariyer Görüşmesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak ve işverenlerin nitelikli eleman teminini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü "İş ve Meslek Danışmanlığı" hizmeti kapsamında geçen yıl iş arayan 2,3 milyon kişiyle görüşerek kariyer planlamalarına destek sağladı. AA muhabirinin İŞKUR'un 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ile kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda iş gücü piyasasında arz ve talep dengesini sağlamaya çalışan İŞKUR, "İş ve Meslek Danışmanlığı" hizmetiyle iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi üstlenerek istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

İş Arayanlarla Görüşmeler

İŞKUR, "İş ve Meslek Danışmanlığı" hizmeti sunarak geçen yıl iş arayan 2,3 milyon kişiyle toplam 3 milyon 70 bin görüşme yaparak kariyer planlamalarına destek sağladı. İş ve meslek danışmanları, 2002'den bu yana ise iş arayanlarla 44 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdi. "İş ve Meslek Danışmanlığı" kapsamında dezavantajlı kesimlere yönelik de iş arama becerileri eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerle kişilerin iş gücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanıyor ve bu iş gücü piyasasına girişleri kolaylaştırılıyor.

Engelli Bireylere Destek

Bu doğrultuda 81 ilde faaliyet gösteren engelli iş koçları ile engelli bireylere destek olunurken, geçen yıl 172 bin 942 engelli bireyle toplam 305 bin 413 bireysel görüşme yapıldı. Danışmanlar, iş arayanları kurs ve programlara yönlendiriyor, iş gücü piyasası, iş ilanları ve mesleklerle ilgili bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, iş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda da destek veriliyor.

İşverenlere Yönelik Destekler

Bu destekten işsizlerin yanı sıra işverenler de yararlanıyor. İşveren danışmanlarınca iş gücünün temini ve yetiştirilmesi noktasında destek ve rehberlik hizmeti sunuluyor. İşverenlerin mevcut iş gücü ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra gelecekte ihtiyaç duyacakları meslekler de belirlenerek yol haritası belirleniyor. Geçen yıl 623 bin 232 iş yeri ile görüşme yapılarak kalıcı istihdamın sağlanması için katkıda bulunulurken, bugüne kadar 4,9 milyon iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.


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