Bel Ağrısı Şikayetiyle Gitti, 4 Damarı Tıkalı Çıktı

Bel ağrısı şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve yüksek kolesterol nedeniyle yönlendirildiği hastanede 4 damarının tıkalı olduğu belirlenen 64 yaşındaki Ramazan Elaslan, yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Ankara'da yaşayan Elaslan, bel ağrısı şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Tahlillerinde kolesterol değeri yüksek çıkan Elaslan, kapsamlı tetkik için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada damar tıkanıklığı tespit edilen Elaslan'ın, hastane bünyesindeki kalp merkezinde yapılan baypas operasyonuyla tıkalı 4 damarı açıldı.

Ameliyat Sonrası Sağlık Durumu

Elaslan, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Süreci yöneten doktor ve ekibine teşekkür eden Elaslan, "İlk önce Aile Sağlığı Merkezi'ne bel ağrısı şikayetiyle gittim. Oradaki doktorum kan tahlili istedi. Tahlil sonuçlarının ardından hastaneden randevu aldı. Ameliyata girdim, ameliyatın ardından bugün kahvaltı yaptım. Hocalarımız, personel, hemşirelerimiz tatlı dilli, güler yüzlü. Allah yokluklarını göstermesin." ifadelerini kullandı.

Başarılı Operasyonun Detayları

Operasyonu gerçekleştiren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Bülent Sarıtaş ise hastanın 4 damarına baypas yaptıklarını, aort damarındaki ileri derecede kireçlenme (porselen aort) nedeniyle operasyonun zor olsa da başarılı geçmesinin ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kalp Hastalıklarında Beslenmenin Rolü

"Beslenme alışkanlığı büyük rol oynuyor" diyen Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bir yıl içerisinde dünyada yaklaşık 18 milyon hasta kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Sarıtaş, şu bilgileri verdi:

Bir yılda ülkemizde kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 200 bin civarında hasta hayatını kaybetmektedir.

Amacımız, sağlık çalışanları ve bakanlık olarak, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kaybedilen bu hastalarımızın sayısını mümkün mertebe azaltmak.

Sağlık Bakanlığı, kalp merkezleri adı altında birimler kurmuştur.

Kalp merkezleri, kalp ve damar hastalıklarının, kalp ve damar cerrahları ile kardiyoloji uzmanlarının ortak işbirliği ile koordineli olarak tedavi edildikleri birimler olarak tanımlanmaktadır.

Prof. Dr. Sarıtaş, kalp hastalıklarını önlemede beslenme alışkanlıklarının büyük rol oynadığına işaret ederek, "Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına, özellikle fast food türü gıdalara yönelme oranının arttığını görmekteyiz. Yoğun stres, hipertansiyon, şeker gibi nedenlerle günümüzde kalp ve damar hastalıkları oranında büyük bir artış tespit edilmiştir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kan basıncını ve şekeri kontrol altına almak oldukça önemlidir." diye konuştu.



