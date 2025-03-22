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Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Uluslararası Anlaşmayı Onayladı

Türkiye'nin imzaladığı 7 uluslararası anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 11:45, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 11:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Uluslararası Anlaşmayı Onayladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin imzaladığı 7 uluslararası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu anlaşmalar, ülkeler arası işbirliğini artırmayı ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlamayı hedefliyor. İmzalanan anlaşmalar arasında "(Interreg VI-A) IPA Bulgaristan-Türkiye Programı Uygulama Anlaşması" da yer alıyor. Bu anlaşma, programın yönetim ve uygulanmasına dair genel hükümleri ile tarafların görev dağılımını belirliyor.

Türk-Alman Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

Bonn'da 16 Kasım 2023'te imzalanan "Türk-Alman Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak geçici geçiş belgesi kotalarını düzenliyor.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi

Cezayir'de 21 Kasım 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşma", tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün ve hizmetlerin kalite kontrolüne yönelik işbirliği çerçevesini belirliyor.

Tarım Alanında İşbirliği

28 Temmuz 2018'de Lusaka'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı" ise iki ülke arasında tarım ve gıda alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor.

Orman Yangınları ile Mücadelede İşbirliği

Belgrad'da 7 Eylül 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da orman yangınlarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi

Ankara'da 10 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi Paylaşımı ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşma" ise iki ülke arasında eşya ve taşıtların gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve güvenliğin sağlanmasını amaçlıyor.

Kolluk Eğitimi İşbirliği

Resmi Gazete'de yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolünde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokol" de Türkiye ve Özbekistan arasında kolluk eğitimi alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.


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