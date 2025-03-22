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Muş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında Fuat Yonat hayatını kaybetti. Araç şarampole devrildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 13:15, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 13:11
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Muş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MUŞ (AA) - Muş'ta meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kaza, Murat Köprüsü yakınlarında, 41 yaşındaki Fuat Yonat'ın kontrolündeki 16 ANC 146 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Ne yazık ki, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşi Mazlum Yonat ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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