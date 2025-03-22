Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Halkın huzurunu sağlamak adına yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal güvenliğin teminatı olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini kaydetti. Bu operasyonlar, suçla mücadelede etkin bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

7 tabanca

3 av tüfeği

240 mermi

63 hap

160 gram uyuşturucu

2 hassas terazi

5 uyuşturucu kullanma aparatı

Vali Şıldak, bu tür operasyonların devam edeceğini ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Gözaltına alınan 5 zanlı ile ilgili yasal işlemler devam ediyor. Toplumun huzur ve güvenliği için yapılan bu tür operasyonlar, gelecekte de benzer suçların önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır.



