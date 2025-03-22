Bakan Göktaş'tan Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın kıymetli ailesiyle birlikte, devlet himayesindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bizimle aynı anda 102 farklı çocuk evimiz daha şehit ailelerimiz tarafından ziyaret edildi. Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikayelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve milletimizin emaneti olan çocuklarımızın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Şehit Ailelerine Destek Devam Ediyor

Bakanlık, şehit aileleri ve devlet koruması altındaki çocuklarla sık sık bir araya gelerek onları desteklemeye devam ediyor. Bu tür ziyaretler, hem şehit aileleri hem de devlet korumasındaki çocuklar için büyük önem taşıyor. Şehitlerin emanetine sahip çıkmak ve onların hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikler, toplumun her kesiminden büyük takdir topluyor.

Çocuk Evlerine Ziyaretler

Aynı anda 102 farklı çocuk evi de şehit aileleri tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretler, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yapılıyor. Şehit ailelerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikler, çocuklara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Şehit aileleriyle dayanışma sağlanıyor.

Çocuk evlerinde moral etkinlikleri düzenleniyor.

Toplumun farklı kesimleri bir araya geliyor.



