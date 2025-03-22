Çeşme'de Oltasını Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutarken kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize giren kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, Coşkun Zambaklı (59), Pırlanta Plajı yakınlarında balık tutmaya çalıştığı sırada kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize girdi.Zambaklı'nın denizden çıkamaması üzerine, çevredekiler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekiplerce denizden çıkarılan Zambaklı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Coşkun Zambaklı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.