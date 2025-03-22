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Filiz Akın hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 15:19, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 15:20
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Filiz Akın hayatını kaybetti

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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