Filiz Akın hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 15:19, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 15:20
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 22, 2025
Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.