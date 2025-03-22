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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dört gündür gözaltında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2025 16:18, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 20:34
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlandı

Aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

14 minibüsle götürüldüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nden 14 minibüsle çıkarılan zanlılar, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun ayrı araçla adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

91 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

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