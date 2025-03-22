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Ali Babacan'dan Provokasyon Uyarısı

Deva Partisi Genel Başkanı, Eylem yapan gençlere provokasyonlara gelmeyin uyarısında bulundu

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2025 15:52, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 15:56
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Ali Babacan'dan Provokasyon Uyarısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir çağrıda bulunarak, "Hiç kimseyi, özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha farklı noktaya getirici ne bir üslup, ne bir tavır ve karar içerisinde olmasın." ifadesini kullandı.Babacan, Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna vurgu yaparak, gençlerin sokaklarda ve meydanlarda daha iyi bir demokrasi umudu taşıdıklarını belirtti. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin gençlerin beklentilerini olumsuz etkilediğini ve bu sebeple gençlerin meydanlarda olduğunu ifade etti.

Protesto Hakkı En Temel İnsan Hakkıdır

Ali Babacan, demokrasilerde protesto hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı'na hitaben, gençleri provoke edici adımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ülkenin daha demokratik bir yapıya ulaşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti.

Görüşmenin Önemi ve Mesajları

Saraçhane'de gerçekleşen bu önemli görüşme, iki liderin ülkedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmasına ve ortak bir duruş sergilemesine olanak sağladı. Babacan'ın gençlere yönelik mesajı, özellikle gençlerin beklentilerine ve haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

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