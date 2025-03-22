Ankara Valiliği'nden Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Ankara Valiliği'nden Zirai Don UyarısıAnkara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda, il genelinde bu gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini bildirdi. Valilik, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik Uyarısı ve Sosyal Medya Açıklaması

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 'Ankara'da bu gece saatlerinden itibaren hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.'ifadeleri kullanıldı.Vatandaşların, zirai don tehlikesine karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ankara Valiliğinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: