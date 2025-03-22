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Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yapılan protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 16:51, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 17:04
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Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'da gerçekleşen protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu olaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde meydana geldi. Ankara Valisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Halkın Huzuru ve Güvenliği İçin Uyarılar

Vali Şahin, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için polislerin sağduyu, sabır ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların provokasyonlara kapılmadan polisle iş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti. "Provokasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" diyerek bu tür olaylarda sağduyulu olmanın önemini vurguladı.

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