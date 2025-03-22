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Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine çıktığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 17:28, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 17:28
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Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var" dedi.Bir dizi program için Muğla'ya giden Bakan Kacır, AK Parti Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını belirtti.

Organize Sanayi Bölgelerinde Büyüme

Kacır, AK Parti iktidarıyla Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaların ve üretimde olan tesislerin sayısının 11 binden 59 bine çıktığını ifade etti. "Türkiye'de teknoparkların sayısı 2'den 105'e çıktı. Teknoparklarda faal firma sayısı 56'dan 11 bin 500'e yükseldi. AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var." dedi.Kacır, Türkiye'de yıllık AR-GE harcamalarının AK Parti iktidarı döneminde 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara çıktığını anlatarak, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye'nin Savunma Sanayisinde Öz Yeterliliği

Kacır, kendi İHA, SİHA, helikopter, eğitim uçağı, deniz platformu, kara aracı ve uydu sistemleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde öz yeterliliğini yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığını vurguladı. "Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz" dedi.Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığının hala yüzde 80 olduğunu dile getiren Kacır, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye bakarak güvenlik şemsiyesi oluşturulurken Türkiye'nin yanlarında olmalarını arzu ettiklerini ifade etti. Gelecekteki hedefleri arasında dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü hızlandırmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Kalkınması ve Gelecek Hedefleri

Kacır, Türkiye'nin önemli bir bölümünün uzun yıllar kalkınmadan mahrum bırakıldığını belirtti. Uzun yıllar sadece terörle anılan şehirlerde artık bacaların tüttüğünü, fabrikaların çarklarının döndüğünü söyledi. "Biz dokunduğumuz şehirleri güzelleştiririz geleceğe taşırız" diyerek Muğla'nın milletvekili sayısının 8'e çıktığını hatırlattı ve Muğla'da en az 4 milletvekili çıkarmaları gerektiğini vurguladı.Konuşmasının ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından çiçeklerle karşılandı ve valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel de Kacır'a eşlik etti.

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