Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
Döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına zam getirecek. Gelecek hafta benzin, motorin ve otogazda fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 19:15, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 19:18
Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor
Döviz Kurlarındaki Artış Akaryakıta Zam Getiriyor
Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıta üçlü zam geliyor. Gelecek hafta benzin, motorin ve otogazın litre fiyatında artış yaşanacak. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Karar sonrası 41 lirayı aşan dolar kuru şu sıralar, 38 lira sınırında bulunuyor.
Kurdaki Yükselişin Etkileri
Kurdaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki hafta benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor.
Beklenen Zam Tarihleri ve Oranları
- 25 Mart Salı: Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam
- 26 Mart Çarşamba: Motorine 1 lira zam
- 27 Mart Perşembe: Otogaza 65 kuruş zam bekleniyor...