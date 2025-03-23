İmamoğlu'nun 'Terör Soruşturmasına' İlişkin Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamındaki savcılık ifadesine ulaşıldı. Başsavcılık tarafından İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan İmamoğlu'nun, savcıya 1 saat boyunca 10 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. İmamoğlu, kollukta ayrıntılı şekilde ifade verdiğini belirterek, ifadesini aynen tekrar ettiğini söyledi.

Terör Bağlantısı İddiaları

Terör örgütleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı? sorusunu İmamoğlu, "Benim ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz, bir parçası olamaz. Bunun bana sorulmasını bile zul kabul ederim." diye cevapladı. İmamoğlu, Kent Uzlaşısı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

2018 Aralık ayında İBB Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildim. O dönemde İstanbul'da Millet İttifakı'nı temsil eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den izin alarak, 'Millet İttifakı adayıyım bunu elbette söyleyeceğim ama müsaadenizle buradan İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade etmek isterim. Bu anlayış ile ileride bütün ülkemizde Türkiye İttifakı'nı temsil etmemiz gerekir.' dedim.

O günden bugüne her siyasi yarışta, özellikle İstanbul seçimlerinde İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı ifadelerini sayısız kere kullandım. Başka bir siyasi partinin yaptığı tarif ve o tarifi, aynı duyguyu paylaşan kişilerin durumu kendilerini bağlar. Kent Uzlaşısı ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum.

Seçim Süreci ve Aday Listeleri

İstanbul'da birçok ilçede geçmişte başta AK Partili olmak üzere İYİ Parti, MHP, BBP ve DEM Parti gibi birçok partide siyaset yapmış insanların listelere dahil edildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

Bu süreç, CHP Genel Merkezi üzerinden onaylı listeler halinde ilçelere tevdi edilmiş ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmiştir. Bilinmelidir ki ilçe seçim kurulları, hakkında terör örgütü üyeliği dahil farklı sebeplerle seçilme hakkına sahip olmayan kişileri listelerden çıkartır. Onların yerine isim verilmesi konusunda tanınan sürede tamamlanması istenir.

Soruda gördüğüm kadarıyla 2022'de tespit edildiği söylenen insanların 2024 yılındaki bu listelerde görülmesi halinde müdahale edilmesi ve çıkartılması gerekirken, AK Parti'nin İstanbul'da ve 26 ilçede kaybettiği seçimden yaklaşık 7 ay sonra başlatılan soruşturma süreciyle meclis üyelerinin bahsi geçen ve terör örgütü üyesi olduğu ifade edilerek yasal işlem başlatılmıştır.

Gizli Tanık İfadeleri

Gizli tanık İlke'nin, "2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi." beyanları okunarak, İmamoğlu'na bazı sorular yöneltildi. İmamoğlu, Mehmet Ali Çalışkan'la 2018 yılında İBB başkan adayı olduğu tarihte tanıştığını söyledi.Reform Enstitüsü'nün düşünce kuruluşu olarak geliştirmek arzusunda oldukları bir kurum olduğunu dile getiren İmamoğlu, ancak zaman içerisinde henüz çok etkin bir faaliyette bulunmaya dönük planlama oluşturulamadığını belirtti."DEM Parti'yle CHP arasındaki bağlantı ve finansman ilişkisini kurmakla ilgili ne Murat Ongun'un, ne İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Mahir Polat'ın, ne de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın ilişkisi yoktur." diye ekledi.Gizli tanık Meşe'nin beyanları sorulduğunda, "Okunan gizli tanık ifadelerini şiddetle reddediyorum. Tümüyle yalan, iftira, uydurmadır." yanıtını verdi.

Soruşturmanın Diğer Detayları

Savcılık, İmamoğlu'na gizli tanığın beyanlarında yer alan terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alımları ve anlattığı diğer hususlarla ilgili detaylı ifadesini sordu. İmamoğlu ise tüm bu iddiaları reddederek soruşturmaların içinin boş olduğunu öne sürdü ve hakkındaki soruşturmaların kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olduğunu belirtti.