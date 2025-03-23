İmamoğlu'na yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ancak, silahlı terör örgütüne yardım suçundan tutuklanma talebi reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde nöbetçi sulh ceza hakimliği, mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandığını belirtti.

"Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."





İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci

Bu süreçte, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamalar kamuoyunda geniş yankı buldu. Başsavcılık açıklamasında, mali suçlardan ötürü zaten tutuklanmış olması nedeniyle ek tutuklama kararının gerekmediği ifade edildi. Bu durum, İmamoğlu'nun hukuki durumu hakkında farklı yorumlara yol açtı.

Yolsuzluk ve Diğer Suçlamalar

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında, yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi iddialar bulunuyor. Bu suçlamalar, İBB yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyeri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Mali nitelikli suçlar

Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme

Suç örgütü kurmak ve yönetmek

Bu gelişmeler, İstanbul'da ve Türkiye genelinde siyasi gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.