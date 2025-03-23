İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili eylemlerde 323 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.