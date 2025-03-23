İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından 5 şüpheli, "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri sona erdi. Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Başsavcılığın bazı serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.