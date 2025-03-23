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Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!

Bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle konut satışları arttı. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyat artışlarını denetliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mart 2025 07:55, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 08:02
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Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!

Son bir ayda kamu ve özel bankalar, konut kredisi faiz oranlarını düşürerek yeni kampanyalar açıkladı. Bu durum, konut satışlarını artırırken, fırsatçılar da harekete geçti. Konut fiyatlarında son bir ayda yüzde 10 ila 20 oranında artış olduğu görüldü. Fahiş fiyat artıran ev sahipleri, Ticaret Bakanlığının denetimine takıldı. Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, son bir aydır bankalarda bu yönde bir hareket başladı. Bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğü ve kredi musluklarını kısmi de olsa açtığı görülüyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası konut kredisi oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Diğer bankalarda da bu yönde hareketlerin olacağı ifade ediliyor. Satışların artması ve ekonominin canlanması için önemli bir adım olan kredi finans sorununun çözülmesi bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. Konut fiyatlarında bir süredir artışlar yaşanıyor. Özellikle bireysel konut satıcıları ve bazı küçük müteahhitler faiz oranlarının düşmesi ve kredi kampanyaları ile birlikte satışta olan konutların fiyatlarını güncelliyor.

Bakanlık Denetimlerini Artırdı

Yaşanan bu durum, Ticaret Bakanlığının radarına takıldı. Bakanlık, son bir aydır ilan sitelerindeki artan konut fiyatlarını denetime aldı. Faizlerin düşüşü ile birlikte fahiş fiyat artıran konut satıcılarına inceleme başlatıldı. Konut piyasasını dengede tutmak için çeşitli adımlar atan Ticaret Bakanlığı, caydırıcı cezalar uygulamaya başladı. Gerek bireysel satıcılar gerekse de emlakçılara fahiş fiyat artışı ile ilgili uyarılarda bulunuldu. Yapılan artışların tekrarlanması durumunda 100 bin liraya kadar ceza uygulanacağı belirtildi.

Kredi Kullanımı 3,1 Milyar TL Arttı

Birçok banka konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Kuveyt Türk konut kredisi faiz oranını 2,59'a, Vakıf Katılım 2,69'a, İş Bankası 2,85'e, Akbank; 2,92'ye, Garanti Bankası ise 2,93'e kadar çekti. Bankaların bu adımı satışları ciddi oranda artırdı. Konut kredisi kullanım oranı artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) verilerine göre geçen hafta 535 milyar 76 milyon TL olan konut kredisi kullanımı, bir haftada 3,1 milyar TL artarak 538 milyar 165 milyon TL'ye ulaştı.

Konut Fiyatları Bir Aydır Yükselişte

Çeşitli ilan sitelerinde konut fiyatlarının arttığı görüldü. Mesela İstanbul'da 2+1 bir dairenin fiyatı son bir ayda 7 milyon liradan 9 milyon liraya çıktığı görüldü. Bu artışlar, konut piyasasında yaşanan fırsatçılığı gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda

Bir süredir bankaların konut kredisi kampanyalarında çeşitli adımlar attıkları görülüyor. Bu da satışların artmasına sebep oluyor. Bazı ev sahipleri fiyatları artırdı. Son bir ayda konut fiyatlarında yüzde 10 ila 20 oranında değişimler gözleniyor

ifadelerini kullandı.

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