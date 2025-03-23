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VPN Kullanırken Banka Uygulamalarına Dikkat!

VPN'lerle sosyal medyaya erişim sağlarken banka uygulamalarına girmenin riskleri. Güvenli VPN seçiminde dikkat edilmesi gerekenler.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mart 2025 08:03, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 07:45
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VPN Kullanırken Banka Uygulamalarına Dikkat!

Sosyal medyada gezinmek amacıyla VPN kullananlar, bu uygulama telefonlarına yüklüyken banka uygulamalarına giriş yaparlarsa tehlikeli durumlarla karşılaşabilirler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine sokaklar hareketlendi.

Türkiye'de Kaos ve BTK'nın Bant Daraltma Kararı

Türkiye, Gezi benzeri bir kalkışma ile yeniden kaosa sürüklenmek istenirken, BTK sosyal medyada bant daraltma uygulamasına gitti. Sosyal medya hesaplarına erişim sağlayamayan kullanıcılar ise VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarına yöneldi. Ancak ücretsiz VPN'ler birçok güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor.

VPN Nedir ve Nasıl Çalışır?

VPN, internet trafiğini şifreleyerek kullanıcının gerçek IP adresini gizleyen ve trafiği başka bir ülkedeki sunucular üzerinden yönlendiren bir teknolojidir. Örneğin, Türkiye'de bir kullanıcı VPN ile sunucuya bağlandığında BTK tarafından sanki Almanya'dan bağlanıyormuş gibi algılanmasını sağlıyor. Böylece erişim kısıtlamalarını baypas edebiliyor.

Güvenilir ve Güvenilir Olmayan VPN'ler

Bilinen ve güvenilir VPN servisleri (mesela NordVPN, ExpressVPN gibi) genellikle güçlü şifreleme protokolleri kullanır ve kullanıcı verilerini korumayı taahhüt eder. Ancak piyasada çok sayıda ücretsiz veya bilinmeyen VPN uygulaması bulunuyor ve bu uygulamalar ciddi riskler barındırıyor.

  • Kullanıcıların verilerini toplayabilir.
  • Kötü amaçlı yazılımlar (malware) bulaştırabilir.
  • Kişisel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Özellikle ücretsiz VPN'lerin çoğu, gelir elde etmek için reklam gösterir veya kullanıcı verilerini satar. Ayrıca, bu tür uygulamalar zayıf şifreleme protokolleriyle veri güvenliğini tehlikeye atıyor. VPN'lerle sadece sosyal medya için kapı açmakla kalmıyor, aynı zamanda e-Devlet işlemlerinden bankacılık işlemlerine kadar kapıları karanlık dünyaya açıyor.

Uygulama İzinlerine Dikkat!

Bu tür uygulamaları kullanırken en çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında uygulama izinleri geliyor. Uygulamaları indirirken ve sonrasında kullanımında istenen izinlerin hepsine kesinlikle onay vermemelisiniz.ÖMER TEMÜR

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