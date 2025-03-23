Akaryakıt Fiyatlarına 3 Gün Arka Arkaya Zam Bekleniyor
Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve ÖTV zamları nedeniyle artış gösteriyor. İşte 23 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 23 Mart 2025 08:45, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 08:48
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir. Bu durum, tüketiciler için önemli bir mali yük oluşturabilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimlerden daha fazla etkilenebilir.
Beklenen Akaryakıt Zamları
- Salı günü: Benzin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
- Çarşamba günü: Motorin litre fiyatına 1 TL artış öngörülüyor.
- Perşembe günü: LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.
23 Mart 2025 İtibarıyla Büyük Şehirlerde Akaryakıt Fiyatları
İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 23 Mart 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
- LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 45.08 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
- LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
- Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
- LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
- Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
- LPG litre fiyatı: 27.34 TL