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Türkiye, Yapay Zekada İlk 30 Ülke Arasına Girmeyi Hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zeka endekslerinde yükseldiğini belirtti. 2025'te ilk 30'a girmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mart 2025 09:20, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 09:24
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Türkiye, Yapay Zekada İlk 30 Ülke Arasına Girmeyi Hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte kamu idarelerinde yeni birimlerin açılmaya başladığını ve personel alımlarının yapıldığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, uluslararası yapay zeka endekslerinde Türkiye'nin sıralamasının her geçen gün ilerlediğini ifade etti.

The Global AI Index 2023

raporuna göre Türkiye, 62 ülke arasında 39. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 83 ülke arasında 34. sıraya yükseldi. 2025 yılı sonunda ise sıralamada daha da yükselerek ilk 30 ülke arasında yer alması bekleniyor.

Personel Alımları Başladı

Kacır, 2024 yılı sonu itibarıyla bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) ile ilgili mesleklerde Türkiye'de yıllık yüzde 2,1 artış oranıyla yaklaşık 295 bin kişilik istihdam bulunduğunu belirtti. Yapay zeka alanına özgü istihdam verilerinin de dahil olduğu bu veri, Türkiye'nin bilgi teknolojilerindeki istihdamının olumlu seyrettiğini gösteriyor. Yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte kamu idarelerimizde de yapay zeka özelinde yeni birimler açılmaya başlamış ve personel alımları yapılmıştır dedi.

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