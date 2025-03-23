Yunan Adalarına Kapıda Vize 2026'ya Kadar Uzatıldı

TÜRK vatandaşları için Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Nisan 2026 yılına kadar uzatıldı. Geçen yıl kapıda vize uygulamasından 105 bin Türk vatandaşının yararlandığını, bu sene kapıda vizeye olan talebin artacağını öngördüğünü dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, geçen sene yapılan hataların bu sezon tekrarlanmayacağını, kapıda vize uygulamasının bu yıl profesyonelleşeceğini dile getirdi. Türk vatandaşları için Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Nisan 2026 yılına kadar uzatıldı.

Yunan Adalarına Ziyaret İmkanları Artıyor

Rodos, İstanköy, Sisam, Midilli, Sakız, Leros, Sömbeki, Limni, Kalimnos ve Kastelorizo olmak üzere 10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adalarının da eklenerek, kapıda vizeyle ziyaret edilebilecek ada sayısı 12'ye çıktı. Uygulamanın başladığı Mart 2024'te itibaren 105 bin Türk vatandaşının Yunan adalarını ziyaret ettiğini dile getiren TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Geçtiğimiz yıl 10 adayı en çok Türk vatandaşı ziyaret etti. Bu sene de bu sayının artacağını öngörüyoruz. Çünkü kapıda vizeyle girilen ada sayısı arttı ve hizmet bu sene daha profesyonel olacak" dedi.

Geçen Sene Yapılan Hatalar Tekrarlanmayacak

Kapı vizesi uygulamasının 31 Mart 2026 yılına kadar devam edeceğini dile getiren Meriç, "Kapıda vize 2024 yılında ilk defa yapılmasına rağmen başarılı bir şekilde uygulandı. Adalara olan trafik bu yıl da artacak. Geçen sene özellikle İzmir ve çevresindeki Sakız, Samos, Rodos gibi adalar çok talep gördü. Bu sene 2 ada daha eklendi, oraların da talep göreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Bu sene kapı vizesi uygulamasının daha profesyonel olacağını öngördüğünü ifade eden Meriç, "Geçen sene yapılan hatalar bu sene tekrarlanmayacaktır. Geçen sene kapı vizesiyle gelenlere ayrı bölüm açıldı, kapıda vizede memur sayısı azdı. Güneşin altında uzun süre beklemeler oldu. Önce normal vizeliler sonra kapı vizesiyle girecekler alındı. Sezon sonuna doğru sistem değişti ama geç kalındı. Bu yıl kapı vizesinde memur sayısı artacak, vatandaşa daha kolay ve hızlı bir şekilde vize verilecek. Kapıdaki beklemeler oradaki operasyonu da zorladığı için bu sene daha bilinçli ve sistematik bir şekilde uygulanacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kapı Vizesinin Onaylanmama Oranı Çok Düşük

Vatandaşların geçen sene kapı vizesinin ne olduğunu sezon başladıktan 2-3 ay sonra anlayabildiğini vurgulayan Meriç, "Vatandaş nasıl gideceğini bilmediği, kapıda reddedilmekten korktuğu için kapıda vize riskli geliyordu. Ancak gördü ki kapı vizesinde minimum 1 hafta öncesinden başvuru yapmak gerekiyor. O nedenle kapı vizesinin alınıp alınamayacağı gitmeden önce belli oluyor. Daha önce örnek bir uygulama olmadığı için bunlar bilinmiyordu. Bu yüzden vatandaş geçen sene tedirgindi. Ama şimdi nasıl işlediğini herkes biliyor.Bu yıl da geçen seneden kalan sistem devam edecek, hatta geliştirilecek. Örneğin Sakız Adası'nda ayrı bir hat ve vatandaşlar beklerken güneşten korunacakları bir alan yapıldı. Vatandaş bekletilmiyor, pasaport ayrımı yok. Artık süreçler kısalacak, daha rahat olacak. Kapı vizesinin onaylanmama oranı çok düşük. İstenen evrak sayısı daha az, vatandaşlar adaların garantisi altında gidiyor. Çünkü örneğin Sakız Adası yönetimi 7 gün boyunca vatandaşı ağırlayacağının garantisini Atina'ya veriyor. Prosedür sayısı düştüğü için daha rahat oluyor" dedi.