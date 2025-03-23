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Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak
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Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Aileyi Destekleyeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun küresel tehdit altında olduğunu belirtti ve 2025 Aile Yılı'nda aileyi destekleyeceklerini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2025 10:49, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 10:49
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Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Aileyi Destekleyeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Göktaş, Başkan Turgay Şahin ile sohbet etti. Ardından, İl Kadın Kolları ile buluşan Bakan Göktaş, sonrasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan sahurluk paketlerini Geceye Işık Tutan AK Gençlik programı kapsamında hastanedeki çalışan ve hastalara dağıttı.

Aile Değerleri Hedef Alınıyor

Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen teşkilat ile sahur programına katılarak, yaptığı konuşmada ülkelerin yaş ortalamasının artmasına bağlı yaşlandığını belirtti ve devletlerin buna çareler aradığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı Aile Yılı ilan ettiğini kaydeden Bakan Göktaş,

Çünkü ailemiz, geleceğimiz. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Biz de genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik.

dedi.

Doğum Destek Sistemimiz Güçleniyor

3 çocuk konusunda sadece Türkiye'nin değil dünya ülkelerinin de çalışma yaptığına dikkati çeken Bakan Göktaş,

Doğum destek sistemimizi güçlendireceğiz. Yani bu hafta da inşallah mecliste görüştükten sonra hayata geçecek.

şeklinde konuştu. İlk bebeği bu yıl doğan, ilk çocuğu olan ailelere 1000 liralık tek seferlik yardımımız hayata geçiyor. İkinci çocuğu olana 1500 lira. Üçüncü çocuğu olana 5 bin lira annenin hesabına aidat desteği hayata geçiriyoruz. Bugün üç çocuğun aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bütün dünya konuşuyor. Avrupa da konuşuyor, Amerika da konuşuyor. Güney Kore bu yönde çalışmalar yürütüyor.Bakan Göktaş, teşkilat ile sahur programı sonrasında kentten ayrıldı. (DHA) FOTOĞRAFLI

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