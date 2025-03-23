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Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alınmıştı. Teklifin önümüzdeki hafta yeniden ele alınması bekleniyordu yasanın gecikme ihtimaline karşılık 3 bin TL ödenmesi, ardından da bin liralık farkın yatırılması benimsendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2025 10:54, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 11:38
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Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacak. SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart tarihlerinde, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödeme yapılacak.

Ödeme Günlerine Dair Detaylar

SGK'nin sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı İkramiye Ödemeleri


  • Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta yatırılacak.
  • Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

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