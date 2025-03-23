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Sakarya Gaz Sahası: 3 Milyon Haneye Doğal Gaz Sağlanıyor

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimle 3 milyon haneye doğal gaz sağlanıyor. Enerji Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin 2028'de 5 kat artacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 11:07, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 11:19
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Sakarya Gaz Sahası: 3 Milyon Haneye Doğal Gaz Sağlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut üretimle 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Bayraktar, 2028'de bugünkünün 5 katı üretimle Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazın tamamının söz konusu sahadan karşılanacağını ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Türkiye'nin genç nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle enerji talebinin arttığını, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını vurguladı.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile Bağımsızlık Hedefi

2016'da uygulamaya aldıkları Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Bayraktar, "Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu. Petrol ve doğal gaz aramacılığında yabancı şirketlerle ortaklıkları bir kenara bıraktıklarını ve Türkiye'nin dünyanın en modern sismik ve sondaj arama gemilerine sahip bir ülke haline geldiğini anlattı. Ayrıca, su yüzeyinden itibaren 12 kilometreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip 4 gemi bulunduğunu bildirdi.

"Gabar'da Hedef 100 Bin Varili Aşmak"

Bayraktar, 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası adını verdikleri sahada Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Gazı 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdik. Bugün 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik. İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız. 2028'de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Petrolün yüzde 92'sinin ithal edildiğini aktaran Bayraktar, "Adı terörle anılan Gabar'da şu anda hummalı bir çalışma var. Terörden dolayı adeta girilemeyen dağlarda, 90'ın üzerinde kuyu faaliyet gösteriyor. Günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik. Burada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Allah'ın izniyle 100 bin varilin de üzerine çıkacağız." ifadelerini kullandı.Bayraktar, Türkiye'nin Somali, Libya, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afrika'da doğal gaz ve maden arayan bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, Nijer'deki ilk altın madeninden 2026'da yaklaşık 3,5 ton altın üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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