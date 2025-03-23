Türkiye'de 13 İl ve 17 İlçede Mart Ayı Sıcaklık Rekoru
15-16 Mart tarihlerinde yaşanan sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde yazı aratmayan günler yaşattı. 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekoru kırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 11:13, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 11:11
Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede, mevsim normallerine göre mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart'taki sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde yaz mevsimine benzer günler yaşandı. Bu ayın 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece ölçüldü. Sıcaklık, mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleşti. Mart ayı mevsim normallerine bakıldığında ise Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekoru kırıldı.
En Yüksek Sıcaklığın Yaşandığı İl ve İlçeler
- Ordu: 34,8
- Adana: 33,3
- Osmaniye: 32,5
- Sinop: 32,2
- Denizli: 31,6
- İzmir: 31,1
- Kilis: 30,1
- Konya: 29,2
- Tekirdağ: 28,7
- Kastamonu: 28,5
- Edirne: 28,1
- Afyonkarahisar: 26,7
- Bingöl: 23,7
- Kozan: 34
- Antakya: 32
- Manavgat: 31
- Kuşadası: 30,6
- Yatağan: 30,4
- Edremit: 29,9
- Polatlı: 28,5
- Lüleburgaz TİGEM: 28,6
- Çermik: 28,1
- Tavşanlı: 29,5
- Siverek: 27,3
- Gökçeada: 26,8
- Adıyaman Gölbaşı: 26,6
- Beyşehir: 26
- Elbistan: 25,9
- Tomarza: 24,3
- Gerede: 24