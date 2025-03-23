İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli öldü

Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
İBB'deki Terör Soruşturmasında 3 Tutuklama
İBB'deki Terör Soruşturmasında 3 Tutuklama
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
İmamoğlu'na yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
İmamoğlu'na yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: 22 Tutuklama Kararı
İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: 22 Tutuklama Kararı
Nikah Ücretinde Ayrımcılık: TİHEK'ten Belediyeye Para Cezası
Nikah Ücretinde Ayrımcılık: TİHEK'ten Belediyeye Para Cezası
Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek
Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek
Akaryakıt Fiyatlarına 3 Gün Arka Arkaya Zam Bekleniyor
Akaryakıt Fiyatlarına 3 Gün Arka Arkaya Zam Bekleniyor
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!
Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!
YSK, 'CHP'nin Kongresi İptal' İddialarını Reddetti
YSK, 'CHP'nin Kongresi İptal' İddialarını Reddetti
Rapor Tamamlandı: Bolu İl Özel İdaresi birinci derece sorumlu
Rapor Tamamlandı: Bolu İl Özel İdaresi birinci derece sorumlu
İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı
İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Filiz Akın hayatını kaybetti
Filiz Akın hayatını kaybetti
DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil
DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil
İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
Dijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?
Dijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı
Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor
İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi
İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi
EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti
EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti
Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi
Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 12:30, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 12:24
Yazdır
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'ın El-Cenine Mahallesi'nde Aşur ailesine ait bir evin bombalanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah'ın Haşşaşin bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Refah'ın kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde Ebu Dekka ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 4 kişi Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusunda bir araca düzenlenen bombalı saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Yabani Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 2 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadırın hedef alınması sonucu 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin kuzeyinde Ağa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 4 kişi yaralandı.

İsrail'in ayrıca Refah ve Han Yunus'ta farklı noktalara insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber