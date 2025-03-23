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40 bin öğrencinin katıldığı STEM Olimpiyatları'nda ilk 10'a girdi

130 ülkeden 40 bine yakın öğrencinin online olarak katıldığı 2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları Dünya Finalleri'nde Kocaeli'den boy gösteren Kılavuz Gençlik Bilgievleri öğrencileri, muhteşem başarılara imza attı. Kocaeli'den 12 öğrenci madalya kazanmayı başarırken Barış Yasin Ay, dünya sıralamasında ilk 10'a girdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 11:57, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 12:00
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40 bin öğrencinin katıldığı STEM Olimpiyatları'nda ilk 10'a girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kılavuz Gençlik" çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu bilgievleri, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli'nin 11 ilçesinde bulunan 17 bilgievinde çocuklara sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ev ortamı sıcaklığı sağlayan büyükşehir, öğrencilere dünya standartlarında eğitimin kapılarını açıyor. Yüksek seviyeli öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlayan Kılavuz Gençlik Bilgievleri çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor.

Kocaeli'den 12 öğrenci madalya aldı

130 ülkeden 40 bine yakın öğrencinin online olarak katıldığı 2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları Dünya Finalleri'nde Kılavuz Gençlik Bilgievleri öğrencileri muhteşem başarılara imza attı. Gazi Akçakoca ve Hüma Hatun Bilgievi'nden toplam 12 öğrenci matematik, bilim ve kodlama kategorilerinde altın, gümüş, bronz ve onur madalyası alarak azimleriyle Kocaeli'ne büyük bir gurur yaşattı. Olimpiyatların matematik kategorisinde yarışan Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Barış Yasin Ay, dünya sıralamasında ilk 10'a girerek 9'uncu oldu ve altın madalya kazandı. Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Ömer Selim Temizel ise bilim kategorisinde dünya 21'incisi olarak altın madalya almaya hak kazandı. Ömer Selim Temizel ayrıca kodlama kategorisinde bronz madalyanın da sahibi oldu. Sınav dili İngilizce olan Best of Best yarışmasında Ömer Selim Temizel dünya 17'incisi, Barış Yasin Ay ise dünya 27'incisi olarak, Kocaeli'ni Temmuz ayında Barcelona'da düzenlenecek büyük finalde temsil etme hakkı kazandı.

Madalya kazandılar

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda Hüma Hatun Bilgievi'nden Halit Kabacan, Ömer Ay, Yusuf Taha Turan, Berat Sezgin, Nehir Naz Kaluç ve Kayra Mert Harmanlı matematik kategorisinde gümüş madalya kazandı. Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Kerim Can Okay ile Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Muhammed Kayra Önür kodlama kategorisinde onur madalyası alırken, Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Eylül Ürüm de matematik kategorisinde onur madalyası kazandı. Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Muhammet Ramazan Düz ise matematik ve bilim dalında bronz madalyanın sahibi oldu.

"Dünya sıralamasında ilk 10'a girerek 9. oldum"

Bilgievi'ne 2019 yılında başladığını belirten 7. sınıf öğrencisi Barış Yasin Ay, "Okulda gördüğüm ders konuları kafama tam oturmayınca Bilgievi'nde konu tekrarlarıyla pekiştirme yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize büyük destekler sağlıyor. Buradaki eğitim ve imkanlar sayesinde 2019'dan bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin düzenlediği siber zeka yarışmasına katılarak ödüller kazandık. Bilgievi adına 2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları'na katıldık. Matematik kategorisinde eleme sınavında tam puan aldım ve final sınavında dünya sıralamasında ilk 10'a girerek 9. oldum. Tüm bu başarılar Bilgievi'ndeki öğretmenlerim ve ailemin destekleri sayesinde gerçekleşti" dedi.

"Kodlamadan bronz, bilimden altın madalya kazandım"

Bir yıldır Gazi Akçakoca Bilgievi'ne geldiğini belirten 6. sınıf öğrencisi Ömer Selim Temizel ise, "Bilgievi'nde kodlama eğitimi alıyorum. Burada öğretmenlerimiz bize karşı çok çok ilgili ve alakalı. Bilgievi benim uluslararası yarışmalara katılmamı sağladı. Bu yıl Uluslararası STEM Olimpiyatları'na katıldık. Yarışmada kodlamadan bronz, bilimden altın madalya kazandım. Bilgievi hem bu yarışmayı öğrenmemi hem de kodlamamı geliştirmemi sağladı. Bize sunmuş olduğu hizmet ve imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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