CHP'den İmamoğlu Tutuklamasına Sert Tepki

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Yılgınlık yok. Mücadeleye devam" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklanması konusu gündemde. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bu duruma karşı duruşlarını belirttiler. Fotoğraflı olarak paylaşılan bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.