Kahramanmaraş Depremi: Ebrar Sitesi Davasında Yeni Rapor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, yapının inşa sürecindeki eksiklikler ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle bazı sorumluların asli kusurlu olduğunu belirtti. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davaya dair Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık rapor dosyaya eklendi.

Yapının İnşasında Tespit Edilen Eksiklikler

Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu ve statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı belirtildi. Ayrıca uygulamanın yapı müteahhidi tarafından gerçekleştirildiği ve fenni mesul tarafından denetlendiği ifade edildi. Raporda, yapının inşasında kullanılan beton malzemenin C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun olmadığı, bazı çelik donatıların ise belirlenen kalite kriterlerini karşılamadığı vurgulandı.

Statik Projelerdeki Aykırılıklar





"Dava konusu yapının, özellik arz eden yapılar sınıfında olmadığı, statik proje müellifinin, dava konusu yapının 30 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki betonarme proje paftalarını, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan bazı hususları dikkate almaksızın hazırladığı..."

Yapı müteahhidinin yapının inşası esnasında kullandığı malzemenin C20 beton sınıfı için standartlarda tanımlanan kriterlere uygun nitelikte olmadığı tespit edildi. Ayrıca çatı dubleks bağımsız bölüm inşası ile yapının ağırlığının arttığı ve bu durumun yapının taşıyıcı sistemini etkilediği belirtildi.

Sorumluların Değerlendirilmesi





Yapı müteahhidi, uygun olmayan beton ve çelik donatı kullanımı nedeniyle asli kusurlu bulundu.

bulundu. Statik proje müellifi ve fenni mesul, bina ağırlığını artıran çatı dubleks bölümlerine yönelik hesaplama yapmadan onay verdikleri için asli kusurlu olarak değerlendirildi.

olarak değerlendirildi. Belediye proje kontrol birimi sorumluları, projenin yönetmeliklere uygunluğunu yeterince denetlemedikleri için asli kusurlu bulundu.

bulundu. Mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul, yapının taşıyıcı sistemini doğrudan etkileyen değişiklikler yapmadıkları için kusursuz olarak değerlendirildi.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 8 sanığın yargılanması Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.