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Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bayramda artan talep için tren seferlerini artıracaklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 12:40, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 12:52
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Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti.

Ankara-İstanbul Güzergahında Ek YHT Seferleri

Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız."


Trenlere 12 Bin 786 Kişilik Ek Kapasite

Anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 27 Mart-1 Nisan 2025 tarihleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasite artışı sağlayacaklarını ifade etti.

  • İzmir Mavi Ekspresi
  • Doğu Ekspresi
  • Güney/Vangölü Ekspresi
  • Konya Mavi Ekspresi
  • Ege Ekspresi
  • Erciyes Ekspresi
  • 6 Eylül Ekspresi
  • 17 Eylül Ekspresi
  • Pamukkale Ekspresi
  • Ankara Ekspresi
  • Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni
  • Edirne-Halkalı Bölgesel Treni

Bakan Uraloğlu, bu trenlere ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, "Ek YHT seferleri ile anahat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı yapacağız." dedi.

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