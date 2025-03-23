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7 ilde cin çıkarıcılara yönelik operasyon: 15 tutuklama

Batman merkezli 7 ilde cin çıkarma bahanesi ile dolandırıcılık yaparak MASAK raporları doğrultusunda vatandaşlardan 300 milyon TL kazanç sağladıkları belirlenen 15 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 13:18, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 13:38
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7 ilde cin çıkarıcılara yönelik operasyon: 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünce alınan istihbari bilgi doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; sözde sahip oldukları ilahi güçleri sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunan şahıslara şifa dağıttığını, özel hayatlarındaki sorunları çözdüğünü, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiğini, bu insanların gelecekteki yaşamları ile ilgili bilgiler verdiğini iddia eden anne-kız tespit edildi.

Anne-kızın birlikte çalıştıkları kişilerin aracılık yapması ile büyü yapmak için gerekli masraflar adı altında kendilerine şifa bulmak için gelenlerden para talep ettikleri belirlenmiş, sorgularında verdikleri ifadelerinde ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 Milyon TL maddi kazanç sağladıkları belirlendi.

Anne-kızın birlikte çalıştıkları aracı şahıslar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla kendilerine şifa bulmak amacıyla gelen şahıslara karşı kullandıkları da belirlendi. Anne-kız dolandırdıkları şahıslardan birini Almanya'dan Türkiye'ye akabinde Batman'a çağırıp kendi evlerinde misafir etti.

Anne-kız, evlerinde misafir ettikleri şahsa, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişört vererek bunu dört gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da ortaya çıktı.

"Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında, Batman merkezli 7 eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon sonucunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarında büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter, kitaplar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılıkça serbest bırakılırken, 3 şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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