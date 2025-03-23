İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı, 3 kişinin de tutuklandığı 4 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu serbest bırakılırken, üç kişi tutuklandı. Bu dört şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da bulunuyordu. Bu kişilerin İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi

Ekrem İmamoğlu, hakimlik ifadesinde emniyet ve savcılıkta verdiği beyanları tekrar etti. İmamoğlu, "Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır. Tahribatı büyük olacaktır." beyanında bulundu.

Diğer Şüphelilerin İfadeleri

Tutuklanan şüpheli Mahir Polat ifadesinde, Azat Barış'la 4-5 yıl önce karşılaştığını ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını belirtti. Polat, "Azat Barış'ın Yezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Doktor takibine devam etmekteyim. En son 2 hafta önce anjiyo oldum." şeklinde konuştu.Şüpheli Resul Emrah Şahan ise ifadesinde, terörle herhangi bir irtibatı olmadığını vurguladı ve "Belediye Başkanı olarak sorumlulukları çerçevesinde görevimi yaptım ve partimin gündeminde 'Kent Uzlaşısı' yoktur." dedi.

Hakimlik Kararı

Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. İmamoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verildiği ancak bu aşamada tutuklama tedbirinin gerekmediği ifade edildi.Kararda, şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olduğuna dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtilerek, tutuklama kararının ölçülü olduğu kanaatine varıldı.