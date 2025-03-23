Konya Selçuklu'da 6 katlı bina çöktü
Konya Selçuklu'da 6 katlı bina çöktü. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 15:36, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 15:37
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.
Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.