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Konya Selçuklu'da 6 katlı bina çöktü

Konya Selçuklu'da 6 katlı bina çöktü. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 15:36, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 15:37
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Konya Selçuklu'da 6 katlı bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.

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