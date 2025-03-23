Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart seçimleri öncesinde başlatılan "kent uzlaşısı" stratejisi çerçevesindeki "terör" soruşturmasında serbest bırakıldı. Hakimlik, bu suçlamadan dolayı adli kontrole gerek görmedi. İmamoğlu, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

Ön Seçim Gerçekleşiyor

CHP, İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimi bugün gerçekleştiriyor. Ülke genelinde kurulan sandıklarda CHP üyelerinin yanı sıra İmamoğlu'na destek vermek isteyenler için "dayanışma sandıkları" da kuruldu. İmamoğlu'nun tutuklanmasının olası hukuki ve siyasi sonuçları BBC Türkçe tarafından incelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atanabilir mi?

İmamoğlu, hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle tutuklandı. Belediyelere kayyum atanması "terör" suçlaması nedeniyle yapılıyor. Bu nedenle şu anda kayyum atanması söz konusu değil. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili gelen soru üzerine

Bu kararla kayyum ihtimalinin ortadan kalkmış olduğunu

söyledi.Ancak İmamoğlu ileriki dönemde "teröre yardım" suçlamasıyla görevden uzaklaştırılırsa veya tutuklanırsa İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanabilir.

İmamoğlu'nun Tutukluluğunda Belediyeyi Kim Yönetecek?

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yerine İBB Birinci Meclis Başkanvekili Nuri Aslan geçici olarak belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. İmamoğlu, yolsuzluk iddiası nedeniyle tutuklandığı için Belediye Meclisi toplanarak kendi içinden bir ismi belediye başkanvekili seçecek.

Tutuklama, İmamoğlu'nun Ön Seçime Girmesine Engel mi?

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin gerçekleştirdiği önseçime tek aday olarak girdi. Ön seçimde adaylığına ve aday olarak seçilmesine engel bir durum yok. Resmen adaylık için YSK'nın seçim takvimini açıkladıktan sonra, İmamoğlu'nun CHP Meclis grubu tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.Bu sürecin ardından, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli koşulları taşıması ve adaylık tarihinde kesin hüküm giymemiş olması şartıyla İmamoğlu resmen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir.

İmamoğlu'nun Tutuklanması, Cumhurbaşkanı Adaylığına Engel mi?

İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı adaylığına ve cumhurbaşkanı seçilmesine engel değil. İmamoğlu hakkında şu ana kadar kesinleşmiş yargı kararı bulunmuyor. Ancak tutuklanmasına yol açan soruşturma dahil, kendisine yöneltilen suçlamalardan herhangi birinden kesin hüküm giymesi, siyasi yasak getirilmesi veya cumhurbaşkanı adaylığına engel bir durumun ortaya çıkması halinde adaylığı mümkün olmayacak.

İmamoğlu'nun Üniversite Diplomasının İptal Edilmesi Adaylığını Nasıl Etkileyecek?

Anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olabilmek ve seçilebilmek için üniversite mezunu olma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Üniversitenin iptal kararı, şu anda adaylığa engel bir durum oluşturmuyor, bu konuda da yargı kararının kesinleşmesi gerekiyor. Diploma iptali karşısında İmamoğlu İdare Mahkemesi'ne itiraz kararı aldı.İdare Mahkemesi, diplomanın iptali yönünde karar verirse, İmamoğlu'nun bu kararı istinafa taşıma hakkı bulunuyor. Bu süreçlerin sonunda diploma iptal edilirse, İmamoğlu aday olma yeterliliğini kaybetmiş olacak.Ayrıca İmamoğlu'nun avukatları, diplomanın iptal kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de hak ihlali gerekçesiyle başvuracağını açıkladı. Bu süreçte bir seçim olursa ve İmamoğlu başvuruda bulunursa, aday yeterliliğini taşıyıp taşımadığına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verecek.

Şişli ve Beylikdüzü Belediyelerine Kayyum Atanabilir mi?

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan "kent uzlaşısı" soruşturmasında silahlı terör örgütüne yardım suçundan tutuklandığı için İçişleri Bakanlığı bu belediyeye kayyum atayabilir. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklandığı için bu ihtimal şu aşamada yok. Daha önce terör soruşturması nedeniyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmıştı.