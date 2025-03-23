Ramazan ayında gıda enflasyonu nasıl etkileniyor?

Ramazan ayının son haftasına girerken, bayram harcamalarına yönelik birçok araştırmanın yanında, Ramazan'daki gıda enflasyonunda durum ne?Türkiye'de son yıllarda enflasyondaki oynaklık ve artış yüksek olurken, gıda enflasyonundaki yükseliş de dar gelirlinin bütçesini etkiliyor. Bu durum, özellikle Ramazan ayında gıda harcamalarının artmasıyla daha da belirgin hale geliyor.

Ramazan Ayında Gıda Harcamaları ve Enflasyon

Ramazan ayında gıda harcamalarının artmasıyla talep tarafında da bir yükseliş olurken, TÜİK verilerinde bu özel ayın enflasyonunda nasıl bir değişim görülüyor?

TÜFE Etkisi

Ramazan'da aylık enflasyon; 2018 yılına dek bulunduğu ayın 2005-2024 aralığındaki aylık enflasyon ortalamasının (turuncu) üzerine çıkmıyor. 2018 sonrası oynaklık artarken, 2022'de ise oynaklık zirve yapıyor.Yıl içindeki aylık enflasyon ortalamalarına bakıldığında da yine 2018'e dek Ramazan'ın bulunduğu ayda enflasyon yıllık ortalamanın üzerinde olmuyor. 2019'daki gerileme sonrası pandemi ve kur ataklarının da etkisiyle enflasyondaki oynaklığın artması son dört yılda daha keskin oluyor.

Gıda Enflasyonu

Ramazan'da artan gıda harcamalarına bakıldığında da bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına göre; gıda enflasyonunun artışı ise 2021'e dek yüksek oynaklık göstermezken, 2021 sonrası aylık ve yıllık gıda enflasyonunda da Ramazan'ın olduğu aylarda yükseliş sert oluyor.

2018 yılına dek aylık enflasyon ortalaması üzerine çıkmıyor.

2018 sonrası oynaklık artıyor.

2022'de oynaklık zirve yapıyor.

2021 sonrası gıda enflasyonu sert yükseliyor.

Görüldüğü gibi, Ramazan ayında hem talep artışı hem de ekonomik faktörler nedeniyle gıda enflasyonu önemli ölçüde etkileniyor.

ÖZDER ŞEYDA UYANIK