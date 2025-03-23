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İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 16:51, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 16:57
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İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını ve Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Bu gelişme, şehirde geniş yankı uyandırdı ve kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. Halkın birçok kesimi, bu kararın siyasi bir hamle olduğunu iddia ederken, bazıları da adaletin yerini bulduğunu savunuyor. Bu durum, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutmakta ve önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."

denildi.

Suçlamalar ve Tutuklamalar


  • Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklandı.
  • Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklandı.
  • Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklandı.


Görevden Uzaklaştırma ve Kayyum Atamaları

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

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