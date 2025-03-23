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Yavaş'ın 'polisler pamuk şekeri dağıttı' sözleri Özel'den yanıt

CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB Binası'nda ortak bir açıklama yaparak dayanışma mesajı verdi. Özgür Özel'e sordu: Siz Nevroz barıştır, kardeşliktir mesajı verdikten sonra Mansur Yavaş'tan çok zıt bir açıklama geldi, bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? "Partinin bu konuda mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2025 17:26, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 17:31
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Yavaş'ın 'polisler pamuk şekeri dağıttı' sözleri Özel'den yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Saraçhane'deki İBB Binası'nda ortak açıklama yaptı.

Özgür Özel: 19 Mart Darbe Girişimi Başarısızdır

CHP lideri Özel,

19 Mart darbe girişimi başarısızdır. Başarısız darbe girişimine karşı halkımızın cesareti ortadadır

dedi.DEM Parti heyetini kabulünün ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, şöyle konuştu:

Değerli basın mensupları, Saraçhane'de 19 Mart başarısız darbe girişiminin beşinci gününde, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını, onun bileğini dörttür bükemeyen ve bir sonraki sefer de bükemeyeceği için elindeki yargı sopasıyla kırmaya çalışan birilerinin talimatıyla, bir yandan belediye başkanımızın tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü, öfke, bir yandan da yükselen büyük mücadele, 1 milyon 750 bin üyemize oy kullandırarak bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdiğimiz bugün koyduğumuz dayanışma sandıklarını her bir kamera takip ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde görülüyor ki üye sandıklarının 10 katı, halkın dayanışma sandıklarına ilgisi var. Tahmin ediyorum Ankara'dan Genel Sekreterimiz açıklamıştır ama gelen talep üzerine, kuyruklar üzerine oy verme süresini tüm ülkede 17.00'den, 19.00'a uzattık.


Halkımızın Cesareti ve Sahiplenmesi Ortada

Özel, şunları söyledi:

Sokakta, 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı o darbe girişimini bastıran halkımızın cesareti ve sahiplenmesi ortadadır. Bunun için büyük bir müteşekkirlik ve mutluluk içindeyim. Üzüntümü ve öfkemi halkımızın cesareti ve umut veren dayanışması yükseltiyor. Bunun bir diğer ve güzel örneğini ilk günden itibaren tüm muhalefet partilerinin gösterdiği dayanışmayı, DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı Tülay Hanım, darbenin ertesi günü kıymetli heyetiyle ziyaretiyle göstermişti. Bugün de değerli Eş Genel Başkanımız İstanbul Nevruz'undan sonra ayrılmadan, kıymetli heyeti, İstanbul Eş Başkanı, Merkez Yöneticileri, il yöneticileri ile birlikte bizi ziyaret ettiler. Bu çok kıymetli ziyaret için, dayanışma için, sürece baştan sona ortaya koydukları kararlı, inançlı katkılar için teşekkür ediyoruz.

Nevruz'un bu hafta tüm Anadolu'da kutlandığını belirten Özel, "Yeni bir başlangıçtır. Yeni bir uyanıştır. Barış umutlarının yeni yılla birlikte yeşermesidir. Biz hem ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesinde hem de ortak mücadelede aynı kararlılık, aynı cesaret ve aynı güçle burada bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Sayın Tuncer Bakırhan'a da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ve sözü kendisine bırakıyorum."

Özgür Özel'den 'Mansur Yavaş' Yanıtı

CHP lideri Özgür Özel, dün Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı açıklamanın sorulması üzerine verdiği yanıtta Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır ifadelerini kullandı.

Bakırhan: Bu Darbeler Halkın Gücüne Çarpar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise, CHP ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu darbelerin sonuç almayacağını kendi gücüne çarparak başarısız olacağını biliyoruz ifadelerini kullandı.Bakırhan, Bu darbeler halkın gücüne çarpar, biz biliyoruz. Barışı konuşurken yapılanlar zarar veriyor. Kimin hakkı gasbediliyorsa oradayız, Van'dan İstanbul'a kadar... diye konuştu.

Tuncer Bakırhan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar


  • İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli bir kentinden bahsediyoruz. Dünyada Türkiye kadar bilinen bir kentin belediye başkanı hiç yok sebeplerle gözaltına alındı tutuklandı. Yine Şişli ve Beylikdüzü Belediye başkanlarının gözaltına alınmasını da kınıyoruz.
  • Türkiye'nin artık demokratikleşmesinin konuşulduğu bir süreçte İstanbul'da yapılanlar barış sürecine zarar veriyor. Bu ülke hem askeri hem siyasi darbelerden kurtulmalıdır. Bizim yerimiz bellidir, tavrımız nettir. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir irade gasp ediliyorsa oradayız, dayanışma içerisindeyiz.
  • Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var. İktidarı uyarıyoruz, halkın sesine kulak verin. Bu yaptığınız 85 milyona zarar veriyor, sadece İstanbul'a değil. Bir gecede yüzde 3 yoksullaştık. Bu operasyonun Türkiye'nin geleceğine bir yararı olmadığını belirtmek istiyorum. Bir hırsla, kibirle halkın iradesine dönük bu saldırılar Türkiye'ye bir şey kazandırmaz, bu yol yol değildir.


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