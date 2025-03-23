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2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınavı soruları yayımlandı

2025 TUS ve STS sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2025 18:18, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 18:19
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2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınavı soruları yayımlandı


2025-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı


23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.


Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Mart 2025 tarihinde saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 2 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.


Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.


Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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