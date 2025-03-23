DMM: Aile Bakanlığı'nın desteği sonlandırılmadı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti' iddiası doğru değildir

açıklamasında bulundu. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddianın gerçek olmadığı belirtildi.

Aile Bakanlığı'nın Ulaşım Desteği Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılması söz konusu değildir. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplamda dört biletin ücreti, üst sınır 7.600 TL olmak üzere, devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir.

Manipülasyona Karşı Uyarı

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu tür yanlış bilgilendirmeler, toplumda gereksiz bir endişe yaratmakta ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır.