Doğubayazıt'ta hurdacıda patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Doğubayazıt'ta hurdacıda meydana gelen patlamada iş yeri ortağı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hurdacıda meydana gelen patlama, iş yeri ortağının hayatını kaybetmesine neden oldu. İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde, hurdacıda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İş yerinde çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.
Patlamanın Ardından Yaşananlar
Patlamada ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K, ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve incelemeye alındı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Patlama Anının Görüntüleri
Güvenlik kamerası kayıtları, patlama anının tüm detaylarını gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.