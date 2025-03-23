Hacettepe Üniversitesi'nde yasak kararı

Ankara Valiliği, 21 Mart Cuma saat 14.00'ten 25 Mart Salı saat 23.59'a kadar kent genelinde açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Uyarı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce fakülte, enstitü ve yüksekokullara gönderilen yazıda, valiliğin kararı hatırlatılarak, eğitim-öğretim ve sağlık hizmetlerinde aksama olmadan, valilik kararına uygun hareket edilmesi istendi.

Etkilenecek Faaliyetler

Yasaklanan etkinlikler arasında:

Toplantılar

Gösteri yürüyüşleri

Basın açıklamaları

Çadır kurma faaliyetleri

Stand açma etkinlikleri

Oturma eylemleri

İmza kampanyaları

Öğrencilerin ve personelin bu süre zarfında üniversite kampüslerinde ve çevresinde herhangi bir aksaklık yaşamaması için rektörlük tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Ankara Valiliği'nin bu kararı, kamu güvenliğini sağlama hedefiyle dikkatlice değerlendirilmiştir.