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Bakan Işıkhan: Türkiye'yi yüzyılın gücü yapacağız

Vedat Işıkhan, Mardin'de katıldığı iftar programında Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. AK Parti'nin 24 yıllık siyasi hedeflerinin ötesinde, büyük bir davaya gönülden bağlı olduklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 21:18, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 21:19
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Bakan Işıkhan: Türkiye'yi yüzyılın gücü yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için, gece-gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen 'Teşkilat Vefa İftar Programı'na katılmak üzere kente geldi. Yeşilli ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Demir Sosyal Kültür ve Taziye Evi'nde düzenlenen iftar programına, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve çok sayıda partili katıldı.

Yine Çalışmaya, Yine Üretmeye Devam Edeceğiz

Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, "AK Partiyi AK Parti yapan, 24 yıllık siyasi hedefleri değil, yüzyıllara sari büyük bir davaya gönülden bağlı oluşudur." dedi. Davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız, çeyrek asra yaklaşan bu kararlı yürüyüşümüzü, başarılarımıza başarı katarak yürüyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu topraklar için can veren, yüreği vatan sevdası dolu şehitlerimize layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştık, çabaladıysak yine çalışmaya, yine üretmeye devam edeceğiz.

Mardin'i Yüksek Standartlarla Buluşturma Hedefi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için, gece-gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah Mardin'i yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Büyüklerimizi, emeklilerimizi, işçilerimizi, üreticilerimizi ziyaret edeceğim.

Bakanlık Kapıları Her Zaman Açık

Mardin'in bir bakanı, bir kardeşiniz olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, vatandaşlarımın ve kardeşlerimin her zaman yanında olacağımı ve bakanlığın kapılarının sonsuza kadar açık olduğunu sizlere söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye'nin bugünlerinde emeği olan tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Sofralarımıza icabet ederek bu güzel atmosfere katkı sağladığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

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