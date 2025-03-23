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İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İBB'ye yönelik protestolarda plastik mermi iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2025 22:06, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 22:09
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İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerince "plastik mermi kullanıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin Sosyal Medya Üzerinden Açıklaması

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, "Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır.


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