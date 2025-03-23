Ön seçimde toplam kaç oy kullanıldı?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı bugün kullanılan oylarla belirlenecek. 81 il, 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı "Dayanışma Sandığı" olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

Oy verme işlemi uzatıldı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, saat 17.00'de sona ereceği duyurulan oy verme işleminin yoğun katılım nedeniyle saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.Saat 19.00 itibarıyla oy verme sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı.

Şu ana kadar 14 milyon 850 bin oy kullanıldı

CHP lideri Özel, şu ana kadar yapılan sayımda 14 milyon 850 binin üzerinde oy kullanıldığını açıkladı.Özel

"Ön seçim için 1 milyon 753 bin üyemizi davet ettik, 1 milyon 653 bin üyemiz oy kullandı. Dayanışma sandıklarında kullanılan oy sayısı 13 milyon 211 bin"

ifadelerini kullandı.İlk etapta yalnızca parti üyesi olanların seçimde oy vermesi kararlaştırılmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından karar değişmişti.