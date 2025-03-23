Yılmaz: Türkiye ekonomisi güçlü temellere sahip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır." dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurguladı. "Ekonomik programımızı, kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ekonomik Göstergeler ve Türkiye'nin Durumu

Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:

Cari açığımız düşük

Bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında

deprem harcamalarına rağmen kontrol altında Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde

Bankacılık sistemimiz sağlam

Dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ediyor

İşsizlik oranımız uzun süredir tek hanede

Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde

Bölgedeki etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde "Terörsüz Türkiye" hedefi ile huzur ve güveni pekiştirdiklerini ifade etti. İlgili tüm kurumların piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli adımları attığını belirtti.