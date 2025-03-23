Şimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayız
Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa istikrarını korumak için gereken adımları atacaklarını ve asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2025 23:33, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 23:34
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca, asılsız haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve
"Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin"
ifadelerini kullandı.
Asılsız Haberlere Karşı Uyarı
Bakan Şimşek'in "Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" şeklindeki uyarısı, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına yönelmek, ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunacaktır.