Şimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayız

Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama
İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Nikah Ücretinde Ayrımcılık: TİHEK'ten Belediyeye Para Cezası
Nikah Ücretinde Ayrımcılık: TİHEK'ten Belediyeye Para Cezası
Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek
Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek
Akaryakıt Fiyatlarına 3 Gün Arka Arkaya Zam Bekleniyor
Akaryakıt Fiyatlarına 3 Gün Arka Arkaya Zam Bekleniyor
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!
Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!
YSK, 'CHP'nin Kongresi İptal' İddialarını Reddetti
YSK, 'CHP'nin Kongresi İptal' İddialarını Reddetti
Rapor Tamamlandı: Bolu İl Özel İdaresi birinci derece sorumlu
Rapor Tamamlandı: Bolu İl Özel İdaresi birinci derece sorumlu
İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı
İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Filiz Akın hayatını kaybetti
Filiz Akın hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Şimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayız

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa istikrarını korumak için gereken adımları atacaklarını ve asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2025 23:33, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 23:34
Yazdır
Şimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca, asılsız haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve

"Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin"

ifadelerini kullandı.

Asılsız Haberlere Karşı Uyarı

Bakan Şimşek'in "Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" şeklindeki uyarısı, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına yönelmek, ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber