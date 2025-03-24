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Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok

Vali Davut Gül, İBB'ye yönelik soruşturma protestolarında kamu düzeninin korunacağını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 07:23, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 07:32
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Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok

İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yapan Vali Gül, bu tür etkinliklere katılmanın kamu düzenini bozabileceğini belirtti.

İzinsiz Gösteriler ve Kamu Düzeni

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir" dedi. Bu açıklama, kamu düzeninin korunması için alınan önlemleri vurgulamakta ve vatandaşların bu tür olaylara karışmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etmektedir.

Cami ve Hazirelere Yönelik Provokasyonlar

Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir" diyerek, kutsal mekanlara yapılan saldırıların ciddi sonuçları olacağını belirtti. Vatandaşların bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Vali Gül, kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini yineledi.

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