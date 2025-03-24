Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu Protestosunda 77 Gözaltı

Kocaeli'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan grup, CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın açıklamalarını dinledi. Sarı, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılan seçime tek aday olarak giren İmamoğlu'nun, kent genelinde 254 bin 64 oy aldığını belirtti. Grup, bu durumu protesto etmek amacıyla yürüyüş ve slogan atmak istedi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Polis, grubun yürüyüş yapmasına izin vermedi ve yollarını kesti. Yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bu esnada polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) kullanarak gruba müdahale etti ve biber gazı sıktı. Olaylar sırasında 77 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.